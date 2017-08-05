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Samsung kapaklı telefon Leader 8 ne zaman çıkacak?

Samsung üreticisi üst düzey kapaklı akıllı telefon Leader 8’in resmi olarak duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni Samsung Leader 8 kullanıcılar için hangi özellikleri beraberinde getirecek?

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:52
Samsung kapaklı telefon Leader 8 ne zaman çıkacak?

Samsung üreticisi, uzun zamandır beklenen SM-9298 model numaralı veya diğer adıyla Leader 8 kapaklı akıllı telefonunu resmi olarak duyurdu. Samsung piyasaya süreceği Leader 8 olarak adlandırdığı akıllı telefonla birlikte, kapaklı telefon modasını kullanıcılar için tekrar başlatacak. Samsung bu sayede, bir dönem damgasını vuran ‘’kapaklı telefon’’ akımına yeniden canlılık kazandırmayı hedefliyor. Kapaklı telefon olma özelliğiyle akıllı telefon pazarına giriş yapacak olan Leader 8, getireceği üst düzey kapaklı telefon teknolojisiyle ön plana çıkarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

SAMSUNG LEADER 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Hem ön hem arka kamera özelliğine sahip cihazın arka yüzeyinde 12 megapiksel ve f/1.7 diyaframlı bir bulunmakla birlikte; ön tarafta ise 5 megapiksel ve f/1.9 diyaframlı kamera özelliği yer alacak.

Samsung’un yeni serisi Leader 8, 4.2 inç büyüklüğüne Full HD Super AMOLED ekranla kullanıcılarla buluşacak.

Qualcomm Snapdragon 821 işlemciden güç alacak olmasıyla birlikte aynı zamanda cihazda microSD kart desteği de yer alacak.

Samsung Leader 8'in boyutları 130.2 x 62.6 x 15.9 mm, ağırlığı ise 235 gram olacak.

4 GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunacak olan cihazda, 2300 mAh kapasitesinde bir batarya ve kablosuz şarj desteği bulunacak.

Samsung Leader 8; Samsung Pay, Güvenli Klasör ve çok fonksiyonlu ayarlanabilir tuşlar ile S Voice yeteneğiyle gelecek.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:52
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