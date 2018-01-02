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Samsung kabul etti! Sıkıntı var

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’de pil problemlerini yaşandığını kabul etti ancak çok az sayıda cihazın etkilendiğini bildirdi

02 Ocak 2018 Salı 15:45
Samsung kabul etti! Sıkıntı var

Bazı Galaxy Note 8 kullanıcıları geçtiğimiz hafta akıllı telefonlarının pil sorunları yaşadığını sosyal medyada paylaşmıştı. Sorundan şikâyetçi kullanıcılara göre, pili tamamen biten bazı yeniden şarj edilemiyor ve açılmıyor.

Samsung konuyla ilgili ilk açıklamasında sorunu doğrularken, sınırlı sayıda bu sorundan etkilendiğini belirtti.

Eylül ayında satışa sunulan Galaxy Note 8’in pil sorunları aralık ayının sonunda ortaya çıktı. Samsung’un bu üç aylık süreçte milyonlarca Note 8 akıllı telefon sattığı tahmin ediliyor.

Alman PCWelt sitesine açıklama yapan Samsung, söz konusu problemin şarj yönetimiyle ilgili olabileceğini ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi henüz sorun için bir çözüm üretmiş değil ancak alev alan Galaxy Note 7’lerden sonra gelen yeni Galaxy Note 8’in de teknik sorunlara sebep olması hayal kırıklığı yarattı.

Samsung’un en kısa zamanda sorunu çözmek için gerekli adımları atması beklenirken, bu süreçte Galaxy Note 8 kullanıcılarının tüm verilerini düzenli olarak yedeklemeleri ve telefonlarını sık sık şarj etmeleri tavsiye ediliyor.

Galaxy Note 8'deki pil sorunu, Apple'ın da iPhone pilleriyle ilgili zor duruma düştüğü bir dönemde ortaya çıktı. Şirket, eski iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etmiş ve bunu eski pillerin ömrünü uzatmak için yaptığını itiraf etmişti. Açıklamanın üzerinden birçok kullanıcı Apple'a tazminat davası açtı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:45
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