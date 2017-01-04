Samsung Galaxy S8'in özellikleri belli oldu

Galaxy S8'de işlemci olarak Snapdragon 835 ve Exynos kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 835'i bir kaç hafta önce duyurmuştu. CES 2017'de detaylı olarak açıklanması beklenen Snapdragon 835'in tanıtımı için hazırlandığı söylenen slaytlar Weibo sitesi tarafından ele geçirildi.

Snapdragon 835, 10 nm teknolojisi üzerine kurulu olduğu için geçen yılki Snapdragon 820'den %27 daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca daha enerjik ve daha verimli. Dört çekirdekli işlemci uygulama yükleme süresi, web tarama ve VR gibi işlemlerde %20 daha verimli olduğu için güç tasarrufu sağlıyor.

Slaytlar yeni grafik işlemci biriminin yanı sıra Kryo 280 CP'yi kullanılacağını ortaya koyuyor. Adreno 540 GPU ile 60 kat daha fazla renk ve %25 daha hızlı render imkanı sunacak olacak olan işlemcinin 10-bit 4K 60 fps video oynatma özelliği de bulunuyor.

Quick Charge 4 (Hızlı şarj teknolojisi) sayesinde %20 daha hızlı pil şarj edilebilecek. 5 dakikalık şarjla 5 saatlik kullanım mümkün olacak. Ayrıca 15 dakikalık şarj işlemi bataryanın %50'si şarj edilebiliyor.

Dahili kamera işlemcisi (ISP), pürüzsüz yakınlaştıma, hızlı otomatik netleme ve daha gerçekçi renkler sunuyor. İşlemci X16 LTE ile gigabit sınıfı yerleşik LTE modeme sahip dünyanın ilk işlemcisi olacak.

(Haber7)