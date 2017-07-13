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Samsung Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi netlik kazandı

Samsung'un yeni tepe seviye akıllı telefonu Galaxy Note 8'in detayları netleşiyor. Çift kamera özelliğine sahip olması beklenen telefon, önümüzdeki ay New York'ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak.

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:48
Samsung Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi netlik kazandı

Samsung, geçtiğimiz yıl kullanıcılarına yaşattığı Note 7 faciasını telafi etmek için yepyeni bir Note 8 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güney Koreli şirketin, üstün özelliklere sahip bir Note 8 çıkararak kullanıcılarının gönlünü alması bekleniyor.

Samsung, Note 8 ile birlikte Galaxy serisinde ilk kez çift kamera kullanmış olacak. Ayrıca parmak izi sensörü de tıpkı Galaxy S8 ve S8+’da olduğu üzere telefonun arkasına taşınacak.

 

Note 8’in tasarımıyla ilgili, Note 7 ile S8’in birleşimi diyebiliriz. Zira Note 8’in ekran/çerçeve oranı artırılarak ‘sonsuz ekran’ görünümü oluşturulacak. Kasa hatları olarak ise Note 7 ile büyük benzerlik gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 8’e dair bilinen detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Güney Koreli teknoloji devi, yeni tepe seviye akıllı telefonunu 23 Ağustos’ta New York’ta gün yüzüne çıkaracak. Note 8’in eylül ayında da satışa çıkması bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 15:48
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