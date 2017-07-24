Samsung Galaxy Note 8 ne zaman çıkıyor?

Akıllı telefon devlerinin rekabeti sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung S8'in piyasaya sürülmesinden sonra gözler şimdi Samsung'un tablet sınıfı akıllı telefonlarından Samsung Note 8'e çevrildi. Samsung'un başını fazlasıyla ağrıtan Note serisinin 7. telefonu Note 7'lerin patlamasından sonra Note 8 oldukça merak uyandırdı. İşte Samsung Note 8'e dair ayrıntılar...

SAMSUNG NOTE 8 NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Samsung Note 7, Ağustos 2016 yılında tanıtılmıştı. Aynı şekilde Samsung Note 8'in de önümüzdeki Ağustos ayında tanıtılacağı ve ardından piyasaya sürüleceği duyulan söylentiler arasında. Güney Kore haber sitesi The Bell'e göre Note 8'in, Iphone 8'den evvel piyasaya sürülecek. SamMobile tarafından hazırlanan rapora göre ise Eylül ayında tanıtılacak. Bazı duyumlara göre ise Berlin'de düzenlenecek olan IFA fuarında 1 Eylül'de IPhone 8'den evvel tanıtılacağı öngörülüyor.

SAMSUNG NOTE 8'İN FİYATI NE OLACAK?

Note 8'in, Samsung'un bu zamana kadar çıkardığı en pahalı telefonu olacağı söylentiyor. Tahminlere göre yurt dışında 850-900 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı düşünülen akıllı telefonun, Türkiye'de satışa sunulacağı rakam 3.500-5.000 civarı olarak öngörülüyor.

NOTE 8'İN TASARIMI NASIL OLACAK?

Galaxy S8'le benzer bir görünüme sahip olacak Note 8'in ayırıcı yönü çok daha büyük bir ekrana, çift kamera ve telefonun arka yüzünde konumlandırılmış parmak izi tarayıcıya sahip olması.

Infinity Display(boydan boya ekran) uygulamasına sahip olan telefon, aynı zamanda (Slashleaks) çerçevesiz yapısıyla da dikkat çekiyor.

2.960*1.440 piksel ve 19.5:9 en-boy oranıyla tek elle kullanımı kolaylaştıran telefonun, 6.3-6.4 kavisli bir Super AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

SAMSUNG NOTE 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Bölgelere göre farklı yongaya sahip olacak olan Note 8'in ABD modelinde Snapdragon 836 ve Avrupa modelinde ise Exynos 8895 işlemcilerinin bulunacağı söyleniyor.

RAM miktarının, 6 GB olacağı beklenen telefonun bazı bölgelerde 8GB RAM ile piyasaya sürüleceği söylentiler arasında.

Samsung Note 8 kamerasının 12 MP geniş açılı objektife ve 3* optik zoom, 15 MP telefoto objektife sahip çift kamera ile gelmesi bekleniyor.

IP68 sertifikasına sahip olan telefonun yeni SPen ve 3300-3500 mAh bir pil ile tüketicinin karşısına çıkacağı düşünülüyor.

Ayrıca Samsung'un sanal asistanı Bixby'in gelişmiş halinin Note 8'in özellikleri arasında yer alacağı söyleniyor.

Samsung Note 8'in bir diğer özelliği ise yazılımının Android 7.1.1 olması.

Son olarak Samsung Note 8 ile beraber verileceği düşünülen hediyeler şunlar; 256 gb microSD cart, Gearfit 2 ve Gear VR kulaklık.

Tüm bu özellikleriyle Samsung Note 8, önümüzdeki Ağustos-Eylül aylarında kullanıcının beğenisine sunulacak...