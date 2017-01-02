Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyeleri tanıttı

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Galaxy A3, A5 ve A7 (2017)'nin teknik detayları açıklandı ve tasarımı paylaşıldı. Yeni A serisinin yine premium görünüme sahip olduğu göze çarpıyor.

Samsung'un orta segmentteki en iddialı akıllı telefon serisi A'nın yeni modelleri tanıtıldı. 3. nesil A3, A5 ve A7 son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da bir hayli popüler olacak gibi görünüyor.

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Güney Koreli teknoloji devi, son iki yıldır yaptığı gibi A serisinin tasarımını yine baştan aşağı değiştirdi. Köşeli tasarımdan ziyade iPhone 6'yı andıran kavisli yapıya geçildi.

Ayrıca telefonun ön ve arka renklerinde bir bütünlük olduğu göze çarpıyor. Bildiğimiz üzere A5 (2016)'nın altın renginde telefon arkası altın rengi, ekranı ise siyah renkti. Bu kez telefonun renk tasarımında bütünlüğe gidilmiş.

Galaxy A3 (2017)

İşletim sistemi: Android OS 6.0 Marshmallow

Boyutlar: 135.4 x 66.2 x 7.9 mm

Ekran: 4.7-inç 720p Super AMOLED / %67.9 ekran/gövde oranı

İşlemci: 8x1.6 GHz Cortex-A53

Bellek: 2GB RAM

Hafıza: 16GB dahili / Artırılabilir 256GB

Kamera: 13MP arka / 8MP ön

Batarya: 2350 mAh

(Haber7)