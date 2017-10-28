Ekran içi parmak izi okuyucu Samsung’un

Çünkü bugün yapılan açıklamaya göre firma bu teknolojinin patentini almayı başardı ama ilk olarak hangi cihazda kullanılacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan patent görselleri, Samsung’un Infinite Display altında çalışan bir parmak izi okuyucu üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Görünüşe göre bahsi geçen görseller gerçekten de firmanın başvurusu için kullanılmış ve amacına ulaştığı söylenebilir.

İLK OLARAK GALAXY NOTE 9 ÜZERİNDE KULLANILACAK

Bu patentin alınması tabii ki karşımıza çıkacak ilk akıllı telefon ya da tablet üzerinde kullanılacağı anlamına da gelmiyor. İddialara göre firma bu parmak izi okuyucuyu ilk olarak Galaxy Note 9 üzerinde kullanmayı düşünüyor.

Aynı şekilde Galaxy S9 ailesi tanıtıldığında da bu teknolojiye sahip Infinite Display ekran ile üretileceği de konuşuluyor. Fakat henüz yapılan resmi bir açıklama yok ve bu yüzden gerçekten de ilk olarak hangi cihazda görebileceğimizi tahmin etmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor.