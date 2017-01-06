Samsung 3 yılın en iyi faaliyet karını açıkladı

Samsung Electronics Co., son üç yılın en yüksek faaliyet karını açıklaması ile birlikte, arızalı çıkan Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından gücünün devam ettiği gösterdi. Samsung'un karındaki yükseliş, chip ve ekran bölümlerindeki güçlü seyir ve ucuz akıllı telefonlardan kaynaklandı.
Dünyanın en büyük mobil telefon üreticisi Samsung, Çinli akıllı telefon markalarından gelen talebin hafıza chip fiyatlarını yükseltmesi ve organik LED (light emitting diode) ekranları bölümünü desteklemesinin ardından çeyrek dönem karında yüzde 50 artış olduğunu açıkladı. Bloomberg HT'nin haberine göre, Samsung ayrıca, önceki telefon modellerini yeni renk ve özelliklerle donatarak Note 7'nin yokluğunu gidermeye çalıştı.
Samsung Electronics Co., son üç yılın en yüksek faaliyet karını açıklaması ile birlikte, arızalı çıkan Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından gücünün devam ettiği gösterdi. Samsung'un karındaki yükseliş, chip ve ekran bölümlerindeki güçlü seyir ve ucuz akıllı telefonlardan kaynaklandı.