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Samsun’daki kasa hırsızı tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir markete girerek kasasını çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Ağustos 2017 Salı 13:15
Samsun’daki kasa hırsızı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Alaçam Caddesi’nde sabaha karşı bir marketin camını taşla kırarak içeri giren kasa hırsızını güvenlik kameraları ele verdi. İş yerinin camını kırarak içeri giren bir kişi, yazar kasanın çekmecesini içerisinde paralarla birlikte alıp kaçmıştı. Marketin camlarının kırık olduğunu gören bir vatandaşın polise haber vermesi sonucu kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kimliği belirlenen şüpheli Sinan B.’nin Fatih Mahallesi’ndeki evini çembere alarak olayın gerçekleşmesinden 20 dakika sonra eve gelen şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Sinan B., çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:15
  1. Fatih
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Samsun
  4. Bafra
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