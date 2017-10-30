Samsun'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyeye gönderildi
Samsun'da kapatılan Canik Başarı Üniversitesi rektör yardımcısının eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.30 Ekim 2017 Pazartesi 15:41
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin rektör yardımcısının eşi Nebahat Ö, emekli polis memuru Fatoş İ, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ferhat T. ve esnaf Mustafa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 25 Ekim'de kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.