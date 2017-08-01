Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samsun’da yangın paniği

Samsun’da bir evde yangın çıktığı ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri ara sokakta bulunan eve ulaşmakta zorluk çekti.

01 Ağustos 2017 Salı 18:08
Samsun’da yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Mevlevihane Caddesi’nde bulunan Pektaş Apartmanı’nın 3. katından dumanlar çıktığı itfaiyeye bildirildi. Evde bulunan bir çocuk ve 1 ev sakini dumanları görünce kendini dışarıya attı.

İhbar üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ara sokaklara park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri evde yangın olmadığını, elektrik kontağından kaynaklanan bir arıza yüzünden banyoda bulunan elektrikli şofbenden duman çıktığını belirledi.

İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken de aynı zorluğu çekti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:08
  1. Samsun
  2. İlkadım
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle bitirdi
    1. Borsa günü düşüşle bitirdi
    2. Haçlılar 4 milyon Müslümanı katletti!
    3. Milli takıma o ismi önerdiler!
    4. Son 6 ayda 10 bine yakın bina..
    5. Bursaspor, Badu'yu kadrosuna kattı
    6. Bangladeş’te “Chikungunya” salgını
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. ABD'de inşaat harcamaları düştü
    9. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    10. Suriye'de çatışmasızlık bölgesine..
    11. Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba..
    12. 12 milyon TL’lik sahte ürün ele..
    13. Samsun’da yangın paniği
    14. Sakarya ihracatını yüzde 175 arttırdı
    15. ABD'de şok eden iddia! Ivanka Trump mı..
    16. ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı
    17. Bursa'da fay arama çalışmaları..
    18. Onlarca araç küle döndü
    19. Antalya’da zincirleme trafik kazası: 7..
    20. Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    MHP'de toplu istifa depremi
    MHP'de toplu istifa depremi
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor