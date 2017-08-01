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Samsun’da uyuşturucu operasyonları

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 387 kök Hint kenevir bitkisi ve 131 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 13:56
Samsun’da uyuşturucu operasyonları

Samsun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında adli makamlardan alınan kararlara istinaden icra edilen operasyonlarda; Terme ilçesi Aybeder Mahallesi’nde şüpheli İ. l.(76) isimli şahsın arazisinde yapılan aramada, boyları 120 ve 230 cm. uzunluklarında 109 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli İ. l. sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi ormanlık alanda yapılan aramada 86 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayın fail veya faillerinin kimlik tespiti ve yakalanması için araştırmalara devam ediliyor.

İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi’nde Artvin’den Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, şüpheli T. Ç. (43) isimli şahsa ait valizlerde 1.780 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, şüpheli T. Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’nde şüpheli K.G. (41) isimli şahsın tarlasında yapılan aramada 114 adet kenevir bitkisi ve 2 gram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Halen firarda olan şüpheli K.G.’nin yakalanması için araştırmalara devam ediliyor.

Bafra ilçesi Kalaycılı Mahallesi’nde şüpheli A.K. (49) isimli şahsın tarlasında yapılan aramada 78 adet kenevir bitkisi ve 131 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Halen firarda olan şüpheli A. K.’nin yakalanması için araştırmalara devam ediliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:56
  1. Samsun
  2. İlkadım
  3. Artvin
  4. Konya
  5. Terme
  6. Bafra
  7. Narkotik
  8. Tekkeköy
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