Samsun’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet Yiğit (73) idaresindeki 55 EP 185 plakalı traktör devrildi. Kazada traktörün alında kalan sürücüsü Necdet Yiğit kaza yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Yaşar Er ise yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Necdet Yiğit’in cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.