Samsun’da trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Samsun’un Havza ilçesinde Havza-Vezirköprü ilçesi yolu üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Bıyıklı idaresindeki 55 H 6757 plakalı otomobil, Hüseyin Akar’ın kullandığı 16 CFT 84 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Hüseyin Akar ve Hamza Bıyıklı ile Murat Akar (29), Osman Reşit Akar (6), Şevval Akar (10), Oğuzhan Anlıdelik (13), İrfan Bıyıklı (77) ve 4 yaşındaki Hatice Akar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. İrfan Bıyıklı, Murat Akar ve Hatice Akar ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İrfan Bıyıklı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.