Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kasında takla atan otomobilde bulunan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:40
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 56. kilometresi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Fatih Namık Şahan (33) idaresindeki 28 DL 637 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yolu karşıya geçip takla atarak yol kenarında ters döndü. Kazada, araç sürüsü Fatih Namık Şahan ile eşi Ayşe Şahan (30) ve çocukları 1 yaşındaki Hamza Eğmen Şahan ve 5 yaşındaki Ömer Emin Şahan yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Emin Emin Şahan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”
    1. “Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”
    2. Başbakan Binali Yıldırım'dan Elitaş'ın..
    3. Giresun'da köpeği otoyola attığı önü..
    4. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    5. Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de..
    6. Abbas'tan flaş Türkiye açıklaması
    7. Terör propagandası yaptığı iddia..
    8. Sergey Lavrov'dan 'Suriye Ulusal..
    9. Göl kenarına uçan araçtaki yaralı..
    10. Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de..
    11. Başbakan Yıldırım'dan Elitaş'ın..
    12. KKTC'de öfke büyüyor!
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın..
    14. Galatasaray'ın golünde büyük tartışma!
    15. Kayseri Erciyes'te mahsur kalan 80..
    16. 'Zeytin Dalı' İran medyasına battı
    17. 3. gününde 14 nokta teröristlerden..
    18. Amerika'nın 'işbirliği' mesajına..
    19. İstanbullulara iş çıkışı beklenmedik..
    20. Terim istifa ediyor mu? Resmi açıklama
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...