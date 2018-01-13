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Samsun'da trafik kazası: 1 kişi yaralı

Samsun'da 2 araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:33
Samsun'da trafik kazası: 1 kişi yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Üst Geçidi üzerinde meydana geldi. Hamit Torun’un kullandığı 55 D 0073 plakalı dolmuş, Zeki Bahar yönetimindeki 55 AK 315 plakalı cipe çarptı. Bir ecza deposuna ait 55 AVC 76 plakalı motosikletli kurye Yaşar Koşük de dolmuşa çarptı. Kazada motosikletten savrularak yere düşen sürücü Yaşar Koşük, yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:33
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