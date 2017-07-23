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Samsun'da silahlı saldırı

Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 00:58
Samsun'da silahlı saldırı

Olay bu gece Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Ortalık biranda savaş alanına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Göktuğ Tekcan, Alpuğ Tekcan ve Murat Aşar ile karşı gruptan Salih Semercioğlu ve Mehmet Semercioğlu ambiulanslarla götürüldükleri Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Murat Aşar,  Alptuğ Tekcan, Göktuğ Tekcan ve Salih Semercioğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Semercioğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 00:58
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