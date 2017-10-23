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Samsun'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:43
Samsun'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi’de dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem K.(47) ile Ümit K.(37) arasında çıkan tartışma sonrası taraflar olay yerinden ayrılıp tabanca ve tüfekle geri döndü. Çıkan çatışmada tabancayla ateş açan Ümit K., Muharrem K. ile eşi Hacer K. (51) ile olay yerinde bulunan ve 6 ay önce geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı felç olup tekerlekli sandalyede oturan Sinan Ç.’yi (30) kazada sırtından vurdu.

AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Muharrem K.’nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ümit K. ise ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Ümit K. ve Sinan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muharrem K. ile Hacer K., ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit K. gece hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 10:43
  1. SAMSUN
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