Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samsun'da silahla 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da 5 kişinin silahla yaralanması olayına karışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:56
Samsun'da silahla 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet S. (38) tartıştığı kafeterya sahibi arkadaşı Hüseyin T.'ye tabancayla ateş açarak her iki bacağından vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar kafeteryanın önünde bulunan Hasan Y., Bekir E., Osman Y. ve Ahmet D.'nin bacaklarına isabet ederek kazara yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Muhammet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Muhammet S. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren Muhammet S. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye verdiği ifadede olaydan sonra pişman olduğunu söyleyen Muhammet S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
    1. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    2. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    3. Ümraniyeli hanımlar meslek sahibi oluyor
    4. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    5. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    6. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    7. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    8. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    9. Muslera o isimleri takip etti!
    10. Beyaz Saray'da çalışanları korkutan..
    11. İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    12. 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı
    13. Kırmızı alarm! Velilere 'çocuklarınızı..
    14. AB'den Türkiye açıklaması: Devam..
    15. Adalet Bakanı: Türkiye'ye saldırıdır
    16. Bakanlık kayak merkezi Uludağ için..
    17. Rus şirketten Türkiye açıklaması:..
    18. ASELSAN'dan dev anlaşma
    19. O saldırılar ABD'yi yıkabilir...
    20. Diyanet'ten dikkat çeken Cuma Hutbesi
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha