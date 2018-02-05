Samsun'da refüjler kadın eliyle güzelleşiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron işçilere verilen refüj düzenleme çalışmalarında, son zamanlarda erkeklerden çok kadın işçiler yer alıyor. Dokundukları her şeyi güzelleştiren kadınlar, bu kez de caddelerdeki refüjlerin çapa işlemlerini yapıyor. Yağan yağmura aldırış etmeden evlerine katkı sağlamak için saatlerce refüjlerde ter döken kadınlar, çevredeki vatandaşlardan da takdir topladı.

'EKMEK PARASI İÇİN BURDAYIZ'

Eve katkı sağlamak için refüjlerde çalıştıklarını dile getiren Fatma Aydın, “Burada çiçeklere çapa yapıyoruz. Sabah erken saatlerde gelerek çalışmaya başlıyoruz.

İşimiz zor ancak kolay hiçbir iş yok. Ekmek parası kazanmak için çalışmak zorundayız. Yağmur yağıyor biraz zorlanıyoruz ama ne yapalım. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. 2 tane çocuğum var. Biri okuyor. Onları büyütmek kolay değil” dedi.