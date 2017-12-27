Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samsun'da palet fabrikası alev alev yandı

Samsun'da bir palet fabrikasında çıkan yargında fabrika alev alev yanarken, fabrikanın zincirle bağlı bekçi köpeği itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
Samsun'da palet fabrikası alev alev yandı

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında saat 04.45'te ortaya çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Yangın mahalline polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması için seferber oldu. Fabrikanın zincirle bağlı olan bekçi köpeği ölümden itfaiye ekipleri tarafından zinciri kesilerek kurtarıldı. Ayrıca, yanan fabrikanın bitişiğindeki ahırlarda bulunan koyunlar da itfaiye tarafından boşaltılıp boş alana çıkartıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
  1. Samsun
  2. yangın
  3. palet fabrikası

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. AÖL sınav sonuçları açıklandı
    3. ABD'den İsrail'e soğuk duş: Kullanmayın!
    4. Edirne'de 343 kaçak yakalandı
    5. Kocaeli'de karbonmonoksit..
    6. Bursa'da bin 100 polis ile 'Huzur..
    7. İşte Türk üçgeni!
    8. İsrail'den ABD'ye: Bu ifadeyi..
    9. Chicagolulara "dondurucu soğuk" uyarısı
    10. Sağlık Bakanlığı'ndan 'Karatay'a sert..
    11. İbrahim Tatlıses ifade verdi: FETÖ...
    12. Amerika'ya Türk imzalı Kudüs tokadı
    13. Arslan: Atatürk Havalimanı’na..
    14. Sudanlı Bakan Ghandour'dan 'Sevakin'..
    15. Sevakin adasıyla ilgili kritik açıklama!
    16. Dört ile büyük destek geliyor
    17. Cezaevindeki Filistinlilerin tamamı..
    18. Askeriyede yeni dönem! Üst üste..
    19. K.Kore'ye büyük darbe
    20. Samsun'da palet fabrikası alev alev..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti