Samsun’da oylar sayılmaya başlandı

Samsun’da saat 17.00 itibariyle sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Samsun genelinde ise 940 bin 313 seçmen, 3 bin 7 sandıkta oy kullandı. Sayılan oylar İl Seçim Kuruluna doğru yola çıktı.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:41
Samsun’da saat 17.00 itibariyle sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Samsun genelinde ise 940 bin 313 seçmen, 3 bin 7 sandıkta oy kullandı. Sayılan oylar İl Seçim Kuruluna doğru yola çıktı.
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