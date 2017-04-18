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Samsun'da ortaokul öğrencisi bıçaklandı

Samsun'da kız yüzünden çıkan kavgada ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Bünyamin Körpe, aynı yaştaki öğrenci G.T. tarafından karın boşluğundan bıçaklandı. G.T. polis tarafından gözaltına alındı. Olay bugün İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun'da ortaokul öğrencisi bıçaklandı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:39

Uğur Mumcu Parkı'nda kız ve erkek arkadaşlarıyla oturan ortaokulun 8'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Körpe'nin yanına gelen başka bir ortaokulun 8'inci sınıf öğrencisi G.T. kız meselesi yüzünden tartıştı. İki genç arasında çıkan tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine G.T., iddiaya göre üzerindeki bıçağı çıkarıp Bünyamin Körpe'yi karın boşluğundan bıçaklayıp kaçtı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Yaralı öğrenci ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakaladı. Şüpheli, yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



 
EtiketlerSAMSUNKAZABAHÇELİEVLER
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:39
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