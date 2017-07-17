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Samsun’da ortalık savaş alanına döndü… Korkunç görüntüler!

Samsun'un Canik ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara çevre yolu ulaşıma kapatıldı. Yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:53
Samsun’da ortalık savaş alanına döndü… Korkunç görüntüler!

Samsun sanayide, dondurma imalathanesinde meydana gelen patlama ile birlikte çıkan büyük çaplı yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi İlkadım Bulvarı üzerinde bulunan bir dondurma imalathanesinde saat 09.50'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölge savaş alanına dönerken, patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler çevredeki iş yerlerine sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve afad ekipleri seferber olurken, 112 Acil sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

KİMYASAL MADDE YANGINI

Yetkililer, yangında kimyasal maddenin yandığı ve insan sağılığı için zararlı olduğu gerekçesiyle görevliler ve vatandaşları uyardı. Görevlilerin maske takması sağlanırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının saat 11.00 itibariyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:53
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