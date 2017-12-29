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Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı

Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

29 Aralık 2017 Cuma 15:13
Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı

Gürgendağı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmayla yangın söndürülmeye çalışılıyor.

'3 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLUYOR'

Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çam ormanının bulunduğu alanda çıktığını söyledi.

Yangının 3 farklı noktada çıktığına dikkati çeken Kanbur, "Bu nedenle sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Yangın 3 hektarlık alanda etkili oluyor." dedi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:13
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