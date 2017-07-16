Samsun'da korkunç manzara! İki bina arasında...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen 30 yaşındaki Özgür Çakır, iki bina arasındaki boşlukta arkadaşı tarafından hareketsiz olarak bulundu.

Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özgür Çakır'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Çakır'ı bulan arkadaşı Koray S.(24) olay yerinde polise verdiği bilgide, "Dün akşam alkollüydü. Motosiklete binecek hali yoktu. Alkol ile hap aldığını söyledi. Biraz dinleneyim diye araya girdi. Sabah kendisini kontrol için geldiğimde hareketsiz halde buldum" dedi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Polis yaptığı araştırma sonucu Özgür Çakır'ın yeşil reçeteye tabi ilaç kullandığını ve bu ilaçtan dolayı birkaç gün önce de zehirlenerek özel bir hastanede tedavi altına alındığını tespit etti. Çakır'ın zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gencin ölüm sebebi şüpheli bulunurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Çakır'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.