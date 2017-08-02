Samsun’da kaza: 2 yaralı

Olay, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Ömurevleri Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Ordu istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 55 FH 475 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 55 NC 153 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde savrulan anne Emine T. ile kızı İpek T. yaralandı. Yaralanan anne-kız özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.