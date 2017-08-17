Samsun’da kaldırım işgallerine geçit yok

3 zabıta ekibi ve polislerin katılımıyla gerçekleşen uygulama, İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerinde başlatıldı. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 100’e yakın işletme sahibini uyaran ekipler, kaldırımlara herhangi bir eşyanın bırakılmaması konusunda gerekli ikazları yaptı. Yapılan uyarı ve ikazların ardından birçok işletme sahibi kaldırım üzerine koydukları masa sandalye gibi eşyaları kaldırırken, bazı işletmeciler ise ekiplere tepki göstererek duruma itiraz etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan uygulamanın, vatandaşların geçiş hakkı olan kaldırımların işgal edilmemesi ve sağlıklı geçişlerin sağlanmasını amaçladığı belirtildi.