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Samsun'da jandarmadan drone ile havadan kenevir operasyonu

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hint keneviri dikilen alanların tespiti için yaptıkları çalışmalarda en büyük yardımcısı drone oldu.

08 Ağustos 2017 Salı 09:59
Samsun'da jandarmadan drone ile havadan kenevir operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kırsal alanda hint keneviri dikilen alanların tespiti için yaptıkları çalışmalarda en büyük yardımcısı havadan görüntülemeyi sağlayan drone oldu. Son 1.5 ayda yapılan operasyonlarda kullanılan drone ile hint keneviri bulunduğundan şüphelenilen alanlar havadan görüntülenip kısa sürede tespiti sağlanıyor. Hint keneviri tespitlerinin drone yardımıyla yapılması sayesinde alan arama-tarama çalışmalarının süreleri kısalırken, iş gücünden de tasarruf sağlandı.

Son yıllarda birçok sektörde farklı iş kollarında kullanılan dronelar artık jandarma tarafından da yapılan operasyonlarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan drone 1.5 ay önce hizmete sokuldu. Havadan görüntülemeyi sağlayan drone özellikle İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptığı faaliyetlerde önemli bir rol oynadı. Ekiplerin, yasa dışı şekilde hint keneviri üretimi yapıldığından şüphelendikleri bölgelerin drone yardımıyla havadan kontrolünün yapılıp, tespitin gerçekleştirildiği belirtildi. Tespit çalışmasının drone yardımıyla yapılmasının iş gücü ve zaman kazancı sağladığı ifade edildi. Drone kullanılmaması halinde jandarma ekiplerinin belirlenen sahada insan gücüne dayalı olarak alan arama-tarama yapacağı belirtilirken havadan görüntüleme yapılmasıyla büyük bir kolaylık elde edildiği belirtildi. 

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda dronela ilgili gerekli eğitim almış iki personel bulunduğu ifade edildi. Dronenun 120 metre yüksekliğe çıkabildiği, yerden kontrol edildiği noktadan 3 kilometre çapında bir bölgede uçabildiği, bir batarya ile 28 dakika hava kalabildiği belirtildi.  Dronedaki kamera tarafından çekilen görüntülerin kayıt altına alındığı da ifade edildi.

Samsun'da jandarma tarafından yapılan ve çoğunda drone kullanılan operasyonlarda son 1.5 ay içinde Ladik İlçesi'nde ay çiçeği tarlasına ekili 661 kök, Havza İlçesi'nde 797 kök ve 6 kilo kubar esrar, Alaçam İlçesi'nde 472 kök, Bafra İlçesi'nde mısır tarlasına ekili halde 192 kök hint keneviri ve 131 kilo kubar esrar ele geçirildi. Dronenun hint keneviri ile yapılan faaliyetlerin yanı sıra gerçekleştirilen diğer operasyonlarda da zaman zaman kullanıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:59
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