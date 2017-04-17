Samsun’da garaj inşaatı çöktü: 3 ölü

Kavak ilçesinde öğle saatlerinde Azaklı Mahallesi'nde bir garaj inşaatında kalıplar sökülürken çökme meydana geldi.
Tek katlı garaj inşaatının çökmesi sonucu altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kavak ilçesinde öğle saatlerinde Azaklı Mahallesi'nde bir garaj inşaatında kalıplar sökülürken çökme meydana geldi.
Tek katlı garaj inşaatının çökmesi sonucu altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.
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