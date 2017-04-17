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Samsun’da garaj inşaatı çöktü: 3 ölü

Samsun'un Kavak ilçesinde garaj inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da garaj inşaatı çöktü: 3 ölü
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:18

Kavak ilçesinde öğle saatlerinde Azaklı Mahallesi'nde bir garaj inşaatında kalıplar sökülürken çökme meydana geldi.

Tek katlı garaj inşaatının çökmesi sonucu altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

 
EtiketlerSamsunKavak
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