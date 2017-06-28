Samsun’da fındık rekolte çalışmaları tamamlandı

Samsun 2017 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışmaları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün organizasyonunda komisyon üyelerinin katılımı ile 19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Arazide yapılan çalışmalara; komisyonda görevli, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bayram Ay, teknik elemanlar, Fiskobirlik, ziraat odaları, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odaları, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Ulusal Fındık Konseyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcileri katıldı.

Oransal yoğunluğa göre belirlenen sahil, orta ve yüksek kuşaktaki mahallelerde tespit edilen fındık bahçelerinde, işaretlenen dallarda çotanak sayımları yapıldı. Komisyon üyelerinin arazi çalışmaları sonucunda elde ettikleri veriler esas alınarak fındık rekolte tespit çalışmaları çotanak sayımı esasına göre gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı başkanlığında yapılan toplantıda bakanlığa bildirilmek üzere, rekolte çalışmaları tamamlandı ve komisyonca karara bağlandı. İl Müdürü Nail Kırmacı komisyon üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada, stratejik ürün olan fındıkta rekolte çalışmalarının çok önemli olduğunu ve geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.