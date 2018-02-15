Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi gözaltında
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.15 Şubat 2018 Perşembe 13:05
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2'si görevde olmak üzere meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel sektör çalışanlarından oluşan 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.
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