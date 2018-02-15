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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:05
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si görevde olmak üzere meslekten ihraç edilen öğretmen  ve özel sektör çalışanlarından oluşan 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme  programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:05
  1. Samsun
  2. ByLock

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