Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si görevde olmak üzere meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel sektör çalışanlarından oluşan 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.