Samsun’da ev kurşunlamaya gözaltı
Samsun’da bir kişinin evine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.30 Haziran 2017 Cuma 15:13
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.’nin (31) evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken silahlı saldırgan kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen K.H.’yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.H. Samsun Adliyesine sevk edildi.