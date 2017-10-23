Samsun'da DEAŞ operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.23 Ekim 2017 Pazartesi 13:32
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu M.D.H.H. (38), A.W.M.M. (34) ve M.W.M.M. (27) gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.