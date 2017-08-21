Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken feci ölüm!

Kaza Samsun'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp, sıra bekleyen Tuğba ve Emre Temel çifti, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Emre Temel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza Temel'in telefonuyla yaptığı canlı yayına yansıdı.

Temel çiftine çarpan sürücü olay sonrası gözaltına alındı.