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Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken feci ölüm!

Samsun'da çiğ köfte almak için yol kenarında eşi ile bekleyen Emre Temel, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sırasında Temel, telefonuyla canlı yayın yapıyordu. Feci kaza Temel'in yaptığı yayına yansıdı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:26
Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken feci ölüm!

Kaza Samsun'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp,  sıra bekleyen Tuğba ve Emre Temel çifti, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Emre Temel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza Temel'in telefonuyla yaptığı canlı yayına yansıdı.

Temel çiftine çarpan sürücü olay sonrası gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:26
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