Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da bir otelde 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları açılış töreni öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Oyunlar öncesi kendisinin ve sporcuların büyük heyecan yaşadığını dile getiren Kılıç, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bu önemli organizasyonun Türkiye'den alınması için çok çaba sarf edildiğine işaret etti.

Kılıç, "Ancak başaramadılar. Bazı hainler, ülkelerini dünyada kötü anlattı. Biz onlarla da mücadele ederek yoğun bilgilendirme çalışması yaparak olimpiyatların Samsun'da kalmasını sağladık. Oyunları Türkiye'den alıp başka bir ülkeye verme konusunda da çok az kalmıştı, başarmak üzereydiler. Çok şükür ki öyle olmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sporcularına her konuda büyük destek verdiğini vurgulayan Kılıç, "2016 Rio Olimpiyatları sonrasında bazı federasyonlarda değişlik yaparak yükselişe geçtik. Samsun'daki oyunlarda da bu değişikliğin meyvelerini almaya başlayacağız. Çok sayıda madalya kazanmayı umut ediyoruz. Oyunlarda Türkiye olarak 294 sporcu ile mücadele edeceğiz. İnşallah Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu." diye konuştu.

Oyunlara İngiliz kafilesinin devlet desteği olmadan, kendi imkanlarıyla katıldığına dikkati çeken Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Samsun'daki olimpiyatlara katılmak için İngiliz sporcular sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Yüz bin pound toplamaları gerekiyordu gelebilmeleri için. Toplayamasalar gelemeyeceklerdi. Oyunlar için Türkiye'ye gelmeden bir hafta önce bunu sosyal medyadan duyurdular. 'Evet başardık, 100 bin pound topladık ve gidebiliyoruz.' dediler. İngiltere'yi göz önüne alırsak, farklı ülkelerdeki geçmişinden gelen yatırımlarından elde ettikleri, kuzey denizindeki petrol platformlarından elde ettikleri, şirketleri ve finansal gücü aracılığıyla elde ettikleri var ama işitme engelliler milli takımları kampanya yapıp 100 bin pound bulup öyle gelebiliyor."

Kaynak: AA