Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samsun’da büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda büfe sahibinin eşi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:53
Samsun’da büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir büfede bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle büfenin yanına gelen kimli belirsiz 2 kişiden 1’i pompalı tüfekle büfeye saldırı düzenledi. Eşinin yerine büfeyi açıp satış yapan Bedriye V.(51) adlı kadın saldırıda kolundan, kulağından ve belinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:53
  1. Samsun
  2. Karşıyaka
  3. Canik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    1. Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    2. Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3..
    3. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    4. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    5. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    6. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    7. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    8. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    9. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    10. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    11. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    12. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    13. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    14. Alman kaleciden ilginç taktik
    15. Uşak hafta sonu kavrulacak
    16. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    17. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    18. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    19. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    20. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!