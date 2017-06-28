Samsun’da büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir büfede bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle büfenin yanına gelen kimli belirsiz 2 kişiden 1’i pompalı tüfekle büfeye saldırı düzenledi. Eşinin yerine büfeyi açıp satış yapan Bedriye V.(51) adlı kadın saldırıda kolundan, kulağından ve belinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.