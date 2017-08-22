Samsun’da bir genç sokak ortasında başından vuruldu

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen 2 grup arasında eski husumet nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından 23 yaşındaki Melihcan Yatkın, silahtan çıkan kurşunların hedefi olarak başından vuruldu. Silahla yaralanan genç olay yerine gelen ambulans ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişi Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, silahlı yaralamayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.