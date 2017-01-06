Samsun'da bıçaklı saldırı

Samsun'da meydana gelen 2 ayrı olayda, bıçaklı sadırıya uğrayan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 22:08
Bu haber 356 kez okundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı sadırıya uğrayan O.D., sol bacağından yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.D., tedavi altına alındı. 

Yine aynı saatlerde Hastane Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan E.İ.(40) ise sağ bacağından bıçaklanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.İ. tedavi altına alındı. 

Her iki ayrı bıçakla yaralamaya olayına karışan şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 
EtiketlerSamsunbıçaklı saldırı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.