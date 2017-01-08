Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı!

Bu haber 507 kez okundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, ilçe merkezindeki bir kafede oturan Osman K. (25) ile yoldan geçen Kenan Y. (32) ve Emre C. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmaya tarafların arkadaşlarının da katılması üzerine olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Kenan Y. ile Emre C. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Daha sonra çağrılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Osman K, Adem C. ve Furkan K' yi gözaltına aldı.