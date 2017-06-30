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Samsun’da bıçakla yaralamaya gözaltı

Samsun’da 2 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

30 Haziran 2017 Cuma 15:13
Samsun’da bıçakla yaralamaya gözaltı

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde 3 gün önce saat 23.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yaşanan kavga sırasında 24 yaşındaki E.D.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.N.(39) ve M.N. yaralanmış, olay sırasında E.D.’nin babası A.D. de bıçaklanarak hastanelik olmuştu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 2 kişinin bıçaklanması olayıyla ilgili E.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.D. Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:13
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Samsun
  3. Tekkeköy
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