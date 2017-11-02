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Samsun'da asırlık köylere tarihi hizmet

Samsun’un en eski yerleşim yerlerinden olan Havza’nın Çelikalan ile Çakıralan köyleri, tarihinin en büyük belediye hizmetlerini görüyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 16:36
Samsun'da asırlık köylere tarihi hizmet

2019 yılına kadar Samsun’un tüm köylerinde yol ve su sorunu çözmeyi hedefleyerek yatırımlarına hızla devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımına tanıklık eden Havza’da çalışmalarını sürdürüyor. Kalıcı ve uzun ömürlü çözümler üreterek yatırımlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda köyün uzun yıllardır süregelen sorunlarını ortadan kaldırıyor.

İlçenin en eski köylerinden olan 206 yıllık Çelikalan ile 177 yıllık Çakıralan mahallelerinde yol, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri Daire Başkanlığı, halkın yüzünü güldürüyor. Köylerinde bu kadar hizmeti ve yatırımı hiçbir zaman görmediklerini ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor.

1811 yılında kurulan Çelikalan, adını Kurtuluş Savaşı’nda tüm civar köyleri işgal eden düşmanların bu köye girememesinden dolayı aldı. Kurulduğu yıllarda oldukça kabalık olan köyün nüfusu, milli mücadele döneminde savaşlara katılımların yüksek olması sebebiyle azaldı. İlçeye 41 km uzaklıkta bulunan Çelikalan’da şuan 100 hanede 2012 sayımlarına göre 523 kişi yaşıyor. Nüfusun önemli bir bölümü ise başka şehirlerde yaşam sürüyor.

YOLUMUZUN TAŞINI BİZ DÖŞEMİŞTİK

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlı olan köyün kronikleşmiş yol sorunun çözmek için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmayla yol problemini tarihe gömdü. Köyün giriş ve çıkışları 50 yıl ömürlü beton yollarla kaplandı. Mahalle içi yollarının ise programa alındığı ve en kısa zamanda yapılacağı öğrenildi. Yatırımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Çelikalan Muhtarı Mustafa Yavuz, “Büyükşehir Belediye Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özel idare dönemiyle kıyaslanamayacak hizmetler yaptı. Daha önce özel idareden bir şey istediğimizde gerçekleşmiyordu. Hatta biz kendi imkânlarımızda kilit taş döşemiştik. Senelerdir yol sorunu yaşadık. Köyümün giriş çıkışlarını beton yol yaparak bizleri büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Mahalle içiyle ilgili de müracaat ettik. Önümüzdeki sene yapılacak. Bunun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Emeği geçenlere minnettarız. “ diye konuştu.

İlçenin diğer eski mahallesi. 1840-1860 yılları arasında kurulan Çakıralan. Havza’ya 28 km uzaklıktaki köyde 75 hanede 580 vatandaş yaşıyor. Göç alan tek köy olan Çakıralan’da yoğun tarım ve hayvancılık yapılıyor.

HİZMET DEDİĞİN BÖYLE OLUR

Havza Muhtarlar Dernek Başkanı ve Çakıralan Muhtarı Ahmet Çavdar,  Büyükşehir Belediyesi sayesinde köyün bütün sıkıntılarının çözündüğünü kaydetti. Belediyenin hizmetlerinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden muhtar Çavdar, “Okulumun 1 kilometrelik yolu betonla kaplandı. Camimizin etrafı yapıldı, köyümün giriş çıkışlarına sıcak asfalt döküldü. Trafomuz patlamıştı. SASKİ ile ilgili bir sorundu. Su kesildi. Aynı gün trafomu alıp getirdiler. Başka bir hatta arıza olmuş onu da yaptılar. 24 saatte çözdüler. Özel idare dönemine kalsaydı belki 20-25 gün bekleyecektik. Bunlar kolay hizmetler değil. Bir suyumuz patlıyor, Havza’dan kepçe geliyor, mahalleli elini bile sürmeden sorun çözülüyor. Su bağlanıyor. Eksiklerimiz var. Zamanı geldiğince yapılacaktır. Ama halkımızın sıkıntılı bir yaşantısı kalmadı. Hizmette aksama yok. Su desek her musluktan akıyor. Belediyelerimizin hizmetleri bizi gururlandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’dan Allah razı olsun. Daha önce de ziyaret edip plaket vermiştik.“ ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 16:36
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