Samsun'da asfalt yüklü TIR devrildi: 2 kişi yaralı

Samsun'da asfalt yüklü bir TIR'ın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gele kazada 2 kişi yaralandı. Kazada beton bariyer ve elektrik direği yıkıldı.

Samsun'da asfalt yüklü TIR devrildi: 2 kişi yaralı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 11:01

Meydana gelen kazada TIR'da bulunan şoför İsa Kahraman ve Mürsel Yaşar (38) yaralanırken, YEDAŞ ekipleri devrilen direğe giden elektrik akımını kesti.

Kazanın ardından olay yerine giden 112 Acil servis ekipleri yaralıları alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilinçlerinin açık olduğu bildirilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kazanın ardından olay yerine geline gelen iş makineleri çevreyi temizlerken, çekici de devrilen tırı yerinden kaldırarak trafiği açtı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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