Samsun'da asfalt yüklü TIR devrildi: 2 kişi yaralı

Meydana gelen kazada TIR'da bulunan şoför İsa Kahraman ve Mürsel Yaşar (38) yaralanırken, YEDAŞ ekipleri devrilen direğe giden elektrik akımını kesti.
Kazanın ardından olay yerine giden 112 Acil servis ekipleri yaralıları alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilinçlerinin açık olduğu bildirilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından olay yerine geline gelen iş makineleri çevreyi temizlerken, çekici de devrilen tırı yerinden kaldırarak trafiği açtı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.