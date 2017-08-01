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Samsun’a 83 milyonluk atıksu arıtma tesisi yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum ilçesi Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgelerinin atıksu sorununa neşter vuracak olan "Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"nin inşaat çalışmalarını hızlandırdı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:57
Samsun’a 83 milyonluk atıksu arıtma tesisi yatırımı

Toplam maliyeti 83 milyon TL olan atıksu arıtma tesisinin inşaat çalışmalarını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ve mühendislerden tesis hakkında bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Giderek doğu-batı istikametine doğru lastik gibi uzayan bir şehrin diğer yaptığımız projeler gibi alt yapı projelerini bu uzama doğrultusunda yenilememiz gerekiyor. En fazla kentsel yerleşim batıya doğru büyüdüğü için, Kurupelit, Altınkup, Çatalam, Taflan ve Dereköy’ü biz yeni yerleşke olarak kabul ettik. Bu yerleşkenin atıklarını biz Tekkeköy ilçesine taşımıyorduk. Çünkü çok büyük bir enerji masrafı gerektiriyordu. Buradaki atıkları yükseltici pompalarla elektrik harcayarak 30 kilometre uzaktaki atık su arıtma tesisine göndermenin masrafı, arıtma prosesinden daha fazlaydı. Dolayısıyla biz mecbur kaldık ve bu tarafta da bir atık su arıtma tesisi yapmaya karar verdik. Biz süratle gecikmeksizin batı tarafında da bir arıtma tesisi yapalım dedik. Kesinlikle evlerin atıklarını bir toprak drenajıyla toprağın altına vermeyelim, arıtalım ve şehrin doğusunda yaptığımız arıtma tesisinin bir küçüğünü burada yaparak bu alt yapıyı oluşturalım dedik. Biz bu alt yapıya 7-8 sene öncesinden başladık. Önce derin deniz deşarjı işlemini yaptık. Daha sonra ana kolektörü yaptık ve bununla beraber bir yükseltici pompa ile, Taflan’da Çatalçam’da ve Altınkum’da toplayabildiğimiz kadar şebekeyi yaptık ve bu şebekeyle sahilden buraya pis suyu pompalayacağız. Burada pis suyu arıtarak tekrar denize vereceğiz. Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 105 bin metreküp kapasiteliydi, burası ise 12 bin metreküp kapasiteli. Bu atıksu tesisi projemiz 100 bin nüfusa hitap edecek. Biz bu tesisi ileride, 18 bin metreküp kapasitelik bir tesise döndüreceğiz. Şu anda bu proje için biz 83 milyon TL’lik bir harcama planladık. Bu 83 milyon TL’nin 40 milyonluk kısmını biz harcadık. Geri kalan işleri de inşallah 2018’in yaz ayına kadar tamamlayacağız” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:57
  1. Samsun
  2. Demirci
  3. Atakum
  4. Taflan
  5. Kurupelit
  6. Yusuf Ziya Yılmaz
  7. Tekkeköy
  8. Çat
  9. Altınkum
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