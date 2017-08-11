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Samsun Jandarma İsth. Şube Müdürüne gözaltı

İzmir merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyondaSamsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü A.T gözaltına alındı.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:09
Samsun Jandarma İsth. Şube Müdürüne gözaltı

İzmir merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü A.T. de, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:09
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