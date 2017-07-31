Samsun, donör sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney ve Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak organ bağışı ve nakli konusunda basın açıklaması yaptı. Sağlık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan açıklamada 2017’nin ilk altı aylık durum değerlendirmesi yapıldı.

21 bin 588 hasta böbrek bekliyor

Türkiye’de yaklaşık 25 bin hastanın organ beklediğini belirten Güney, "Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tüm dünyada geçerli ve sağlıklı tek tedavi yöntemi organ naklidir. Yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle organ nakli olamayan hastalar kısa süre içerisinde organ yetmezliğine bağlı hayatlarını kaybetmektedirler. Böbrek yetmezlikleri için diyaliz bir seçenek olsa da asla tam olarak bir tedavi yöntemi değildir. Organ nakline ihtiyaç duyan hasta sayısı da her geçen gün artmaktadır, 31 Temmuz 2017 itibariyle Türkiye genelinde organ bekleyen hastaların sayısı 24 bin 779’dur. Nakil olmayı bekleyen hastaların dağılımını şu şekilde: Böbrek 21 bin 588, karaciğer 2 bin 110, kalp870, akciğer 52, pankreas281, böbrek-pankreas 11, ince barsak 5, kalp kapağı 3. Organ bağışı konusunda toplumumuzda önceki yıllara nazaran artış görülmekle birlikte nakil bekleyen hasta sayıları göz önüne alındığında ve diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırma yapıldığında hala istenen düzeylere ulaşılamamıştır. Türkiye genelinde 2010 yılında toplam beyin ölümü sayısı bin 36 iken bunlardan 272’sinin organ bağışına aileleri izin vermiştir. 2016 yılında ise 1 bin 998 beyin ölümden ve 564’ünün organ bağışı olarak gerçekleşmiştir. Son beş yıldaki yoğun ve kapsamlı çalışmalar sonucu yüzde 100’e yakın artış sağlanabilmiştir. Genel olarak bu vakalarda ailelerin organ bağışına izin verme oranları yüzde 25 düzeylerindedir" dedi

Organ Nakil Merkezlerinde alanlarında uzman cerrahlar görev yapıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından organ bağışı ve organ nakli konusunda bir çok çalışmanın yapıldığını söyleyen Güney, "Sağlık Bakanlığımız tarafından tüm bu çalışmalara devam edilmekte olup organ bağışı ve organ naklinin toplumsal bütün boyutlarıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanlık düzeyinde medya konusu ele alınmış ve dizi yapımcıları, sanatçılardan destek alınmıştır. Ayrıca konunun dini boyutu da unutulmamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde tüm din görevlilerine bilgi verilerek konuya gereken hassasiyetin sağlanması desteği alınmıştır. Bakanlığımız organ bağışı ve organ naklinin tüm boyutlarına tam destek vermektedir. Türkiye genelinde 100’ün üzerinde bakanlık onaylı ve ruhsatlı organ nakli yapan merkezimiz vardır. Bu merkezlerimizde yurt dışında eğitim almış başarılı cerrahlarımız görev yapmaktadır. Organların çıkarılmasından hastalara nakline kadarki sürecin tüm aşamalarında organizasyonu sağlayan Ulusal Koordinasyon Sistemimiz, dünyada başarı ile uygulanan nadir sistemlerden birisidir. Organların transportunda da bakanlığımız tarafından gereken tüm imkanlar seferber edilmektedir. Kara ve deniz ambulanslarının yanı sıra, 3 uçak ve 18 helikopterle faaliyet gösteren hava ambulans sistemi, bir yandan asli görevlerini yaparken, diğer taraftan organların ve nakil ekiplerinin transportunun sağlanmasına destek vermektedir" şeklinde konuştu.

105 organ ve doku insanlara umut oldu

Her yıl donör sayısının arttığını belirten Güney, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Ondokuzmayıs Üniversitesi(OMÜ), Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlenen paneller, eğitimler, sempozyumlarla her geçen yıl donör sayılarının arttığını görmekteyiz. Beyin ölümü sonrası organları bağışlanan kişi sayısı 2016 yılında 14 donör iken 2017 de bugün itibari ile 17 donör olmuştur. Bunun sonucunda 105 organ ve doku ülkemizin çeşitli organ ve doku nakil merkezlerinde sağlık bakanlığımızın sağladığı uçak, helikopter ve kara ambulansları ile ivedilikle organ ve doku bekleyen insanlarımıza umut olmuştur. 8 ilin bağlı olduğu Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi 30 Temmuz 2017 tarihi itibari ile Türkiye’de milyon başına donör sayısında (pmp) ilk sırada bulunmaktadır. Tabi ki bunda da Sağlık Bakanlığımızın, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezinin ve tüm sağlık müdürlüklerimizin büyük emeği vardır. Buradan bölgemizdeki organ bağışlayan tüm ailelerimize bu ulvi davranışlarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

OMÜ hastaneler arasında birinci sırada

2016 yılında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde donör sayısının 8 olduğunu belirten Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, "OMÜ’de 8 olan donör sayısı bu sene şimdiden 13 oldu ve Türkiye’deki hastaneler içinde birinci sıraya ulaştı. Bütün bu çalışmalarda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in, hastane yönetiminin, yoğun bakım üniteleri çalışanlarının, organ nakil koordinatörlerinin ve nakil hocalarımızın büyük emeği vardır. Çünkü bu organizasyon yoğun bir emek ve özveri gerektirir. Buradan organ bekleyen hastalar adına bütün emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.