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Samsat kaymakamı açığa alındı

Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

26 Ekim 2017 Perşembe 23:23
Samsat kaymakamı açığa alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele kapsamında görevden uzaklaştırdığı 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam arasında Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da bulunuyor. Yaklaşık 1 yıl önce Samsat ilçesinde göreve başlayan Yusuf Yıldırım’a görevden alındığına dair tebliğin yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak soruşturma sonrasında Kaymakam Yılıdırım'ın göreve dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 23:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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