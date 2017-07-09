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Şampiyonun kupası Malatya’da taraftarlarla buluştu

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 futbol sezonunu şampiyon bitiren Beşiktaş’ın kupası, Malatya’da taraftarla buluştu.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:00
Şampiyonun kupası Malatya’da taraftarlarla buluştu

Süper Lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartalın kupası il il dolaşmaya devam ediyor.

Siyah beyazlıların kupası son olarak Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan Kartal Yuvası mağazasında Malatyalı taraftarlarla buluştu.

Siyah-beyaza gönül vermiş taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen şampiyonluk kupasının yanında fotoğraf çektirdi.

Kupanın Malatya’ya gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını aktaran taraftarlar, bu sene de Beşiktaş’ın şampiyon olmasını temenni etti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:00
  1. Beşiktaş
  2. Malatya
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