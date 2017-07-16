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Şampiyonluk kupasına Denizli’de yoğun ilgi

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kupasını Denizli’de taraftarlarla buluşturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluk kupasına yoğun ilgi gösterdi.

16 Temmuz 2017 Pazar 22:59
Şampiyonluk kupasına Denizli’de yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu Şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Denizli’de taraftarıyla buluşturdu. Denizli Beşiktaşlılar Derneği binasında şampiyonluk kupası taraftarlara sunuldu. Her yaştan gelen taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen kupa ile birlikte kartal işareti yaparak bol bol fotoğraf çekti. Denizli’de 1 gün kalacak kupayı yaklaşık 2 bin 500 taraftar ziyaret ederken, gün sonuna kadar 5 bin taraftarın ziyaret etmesi bekleniyor. Kupa, Denizlili taraftarlarla buluşturulduktan sonra Ankara’ya götürülecek.

Elde edilen başarıyı tüm yurttaki taraftarlarla paylaşmayı amaçlayan siyah-beyazlı kulübün şampiyonluk kupası, yaklaşık 40 ilde taraftarla buluşturuldu.

Beşiktaş’ın şampiyon olmasına çok sevindiklerini belirten taraftarlar, kupayı görmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi. Taraftarlar, Beşiktaş’ın gelecek yıllarda da şampiyon olmasını dilediklerini söyledi.

Denizlili taraftarın şampiyonluk kupasına oldukça ilgi gösterdiklerini belirten Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Tüfekçioğlu, "Her şey çok güzel, sabahtan beri trafiğimiz çok güzel. Güzel bir ilgi var, teşekkür ediyorum. Gelecek sene de, iki ama üç kupa olsun. Kupalarımız gelmeye devam edecek, çünkü baktığınız zaman Beşiktaş yükselen bir trend, ayakları üstünde çok iyi duruyor. Düştüğü zaman çok iyi kalkmasın biliyor. Başka etkenler girmedikten sonra bundan böyle bu kupa her sene gelecek" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 22:59
  1. Beşiktaş
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  3. Denizli
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