Şampiyonlardan Başkan Sözlü’ye ziyaret

Adana Demirspor U-19 takımı, Başkan Sedat Sözlü’yü ziyaret etti.

Şampiyonlardan Başkan Sözlü’ye ziyaret
Eklenme: 15 Nisan 2017, 13:32

19 maçta 17 galibiyet alıp 2 beraberlikle yenilgisiz şampiyon olan genç şimşekler, finalde de Adanaspor’u 1-0 yenerek Adana’nın şampiyonu oldu.

Teknik Direktör Arman Bozkaya yönetiminde çıktığı maçlarda şampiyonluk ipini göğüsleyen U-19 takımını kabul eden Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, tebrik ederek Türkiye finallerinde başarılar diledi. Altyapıdan yetişecek olan genç oyuncuların gelecekte A takımın iskelet kadrosunu oluşturacağına inandığını belirten Sözlü, kendilerine sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.

Adana Demirspor U-19 takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazanırken ellerinden geleni yapıp Adana’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

 
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Yeni Akit
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